9 ilde suç örgütü operasyonu! 7 milyar lira detayı el konulanlar şaşırttı

Suç örgütlerine yönelik 9 ilde düzenlenen 9 ayrı operasyonda 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 8 yılda hesaplarına 7 milyar TL'lik para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 7 adet ev, 5 adet arsa, 508 adet banka, 6 adet kripto cüzdan hesabına ve 50 milyon TL paraya el konuldu.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 9 ilde düzenlenen 9 ayrı operasyona ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi." dedi.

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait 7 adet ev, 5 adet arsa, 508 adet banka, 6 adet kripto cüzdan hesabına ve 50 milyon TL paraya el konuldu.

Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik." ifadelerini kullanıp 89 şüpheliden 65'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

