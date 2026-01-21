BIST 12.840
Anadolu Efes iyi başladı kötü bitirdi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Hapoel IBI ekibine 71-66 mağlup oldu.

Arena 8888'deki karşılaşmanın ilk yarısını 43-33 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda ise rakibine direnemedi ve salondan 71-66 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, ligde üst üste 7. mağlubiyetini yaşadı.

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Piotr Pastusiak, Michele Rossi

HAPOEL TEL AVİV: Bryant 12, Oturu 8, Micic 3, Motley 1, Madar 2, Jones 16, Wainright 13, Odiase 2, Blakeney 6, Malcolm 8

ANADOLU EFES: PJ Dozier 15, Weiler-Babb 6, Cordinier 5, Ercan Osmani 10, Dessert 2, Kai Jones 2, Lee 20, Smits 3, Swider, Erkan Yılmaz, Beaubois 3

