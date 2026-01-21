Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alınırken, Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtirken, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle Trump'a teşekkür etti.