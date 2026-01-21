BIST 12.823
Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı

Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou ve Lazio'dan Nuno Tavares transferlerini bitirme aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, iki ismi de hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, iki isim için geri sayıma geçti.

İKİ İSİM İÇİN GERİ SAYIM

Beşiktaş, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Wolverhamptonlı stoper Emmanuel Agbadou ve Laziolu sol bek Nuno Tavares'in transferlerinde mutlu sona ulaşmak üzere.

İSTANBUL'A GETİRMEK İSTENİYOR

Siyah-beyazlıların iki isimle de anlaşma noktasına geldiği, bir pürüz çıkmaması durumunda transferleri hafta sonuna kadar tamamlayarak iki futbolcuyu da İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Zecorner Kayserispor maçının ardından transfer açıklamasında bulunarak, "Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek." demişti.

