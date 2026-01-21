Mitsubishi Electric'ten kışa özel kampanya

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, kış dönemine özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak ve şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, seçili klimalarda 20 bin liraya varan indirim, 12 aya varan taksit imkanı ve 10 bin 500 lira değerindeki 10 yıl garanti fırsatı sunuluyor.

Kampanya, 28 Şubat'a kadar 'Hare', 'Kirigamine Zen', 'Legendera' ve 'Noviro' model duvar tipi klimalarda geçerli olacak. Şirketin sadakat programı 'ME Club' üyesi kullanıcılar, indirim ve taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA'nın yanı sıra Bonus özellikli DenizBank, Alternatif Bank, ICBC Turkey, ING Bank ve Türkiye Finans kart sahiplerine vade farksız 8 taksit imkanı sağlanıyor. Ayrıca kampanya döneminde 3 yıllık garantiye ek olarak 10 bin 500 lira değerindeki 7 yıl ek garantiyle toplam 10 yıl garanti avantajı veriliyor.

ME Club ile kullanıcılar, alışverişlerinden kazandıkları puanları çeşitli ürün ve hizmetlerde kullanabiliyor. Programla, iş ortaklarının ve kullanıcıların marka bağlılığının güçlendirilmesi ve uzun vadeli işbirliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, ME Club çatısı altında gelecek dönemde daha kapsamlı fırsatlar, özel kampanyalar ve yeni ayrıcalıklar sunmayı da planlıyor.