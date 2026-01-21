BIST 12.823
DOLAR 43,30
EURO 50,78
ALTIN 6.741,06
HABER /  EKONOMİ

Mitsubishi Electric'ten kışa özel kampanya

Mitsubishi Electric'ten kışa özel kampanya

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, kış dönemine özel kampanya başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak ve şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, seçili klimalarda 20 bin liraya varan indirim, 12 aya varan taksit imkanı ve 10 bin 500 lira değerindeki 10 yıl garanti fırsatı sunuluyor.

Kampanya, 28 Şubat'a kadar 'Hare', 'Kirigamine Zen', 'Legendera' ve 'Noviro' model duvar tipi klimalarda geçerli olacak. Şirketin sadakat programı 'ME Club' üyesi kullanıcılar, indirim ve taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA'nın yanı sıra Bonus özellikli DenizBank, Alternatif Bank, ICBC Turkey, ING Bank ve Türkiye Finans kart sahiplerine vade farksız 8 taksit imkanı sağlanıyor. Ayrıca kampanya döneminde 3 yıllık garantiye ek olarak 10 bin 500 lira değerindeki 7 yıl ek garantiyle toplam 10 yıl garanti avantajı veriliyor.

ME Club ile kullanıcılar, alışverişlerinden kazandıkları puanları çeşitli ürün ve hizmetlerde kullanabiliyor. Programla, iş ortaklarının ve kullanıcıların marka bağlılığının güçlendirilmesi ve uzun vadeli işbirliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, ME Club çatısı altında gelecek dönemde daha kapsamlı fırsatlar, özel kampanyalar ve yeni ayrıcalıklar sunmayı da planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aras Kargo'da üst düzey atama
Aras Kargo'da üst düzey atama
Azerbaycan ve İsrail ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti
Azerbaycan ve İsrail ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti
Oğulcan Çağlayan Vanspor'a imza attı
Oğulcan Çağlayan Vanspor'a imza attı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Aston Villa'yı konuk edecek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Aston Villa'yı konuk edecek
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 12 kişi gözaltında
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 12 kişi gözaltında
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış
TCMB'den yeni Papara kararı
TCMB'den yeni Papara kararı
Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı
Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e adeta koşuyor
Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e adeta koşuyor
9 ilde suç örgütü operasyonu! 7 milyar lira detayı el konulanlar şaşırttı
9 ilde suç örgütü operasyonu! 7 milyar lira detayı el konulanlar şaşırttı