BIST 12.823
DOLAR 43,30
EURO 50,78
ALTIN 6.741,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 12 kişi gözaltında

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 12 kişi gözaltında

İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Selçuk İnan'ın dava açtığı gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası
Foto Galeri Selçuk İnan'ın dava açtığı gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış
TCMB'den yeni Papara kararı
TCMB'den yeni Papara kararı
Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı
Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e adeta koşuyor
Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e adeta koşuyor
9 ilde suç örgütü operasyonu! 7 milyar lira detayı el konulanlar şaşırttı
9 ilde suç örgütü operasyonu! 7 milyar lira detayı el konulanlar şaşırttı
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı! Bağırsakları temizlerken damarları tıkamayın
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı! Bağırsakları temizlerken damarları tıkamayın
Trump'ın korkunç senaryosu: Tüm ülke havaya uçacak onları yeryüzünden silecekler
Trump'ın korkunç senaryosu: Tüm ülke havaya uçacak onları yeryüzünden silecekler
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
Trump'ın uçağı arıza nedeniyle Washington'a geri döndü
Trump'ın uçağı arıza nedeniyle Washington'a geri döndü
ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 7'ye çıktı
ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 7'ye çıktı