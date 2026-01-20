BIST 12.845
Samsun'da dalgalar sahil şeridine zarar verdi

Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar, şahil şeridinde zarara yol açtı.

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan metrelerce yüksekliğindeki dalgalar, sahil yolunda büyük tahribata neden oldu.

Kıyıya vuran dalgaların etkisiyle yürüyüş yolundaki parke taşları yerinden söküldü, kaldırımlar parçalandı, bazı yerlerde istinat duvarı yıkıldı.

Denizden gelen taş ve molozların sahil bandını kapladığı görüldü.

Yetkililer, özellikle balıkçıları ve sahilde bulunanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

