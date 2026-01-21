Selçuk İnan'ın dava açtığı gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası

Lube Ayar’ın kişisel verilerle ilgili tek dosyası bu değil. Gazetecinin hukuk mücadelesi şu cephelerde devam ediyor: Selçuk İnan’ın şikayeti üzerine Beykoz’da görülen bir başka davada daha suçlu bulunmuştu. Emre Çolak ve Musa Mert Çetin tarafından açılan, verilerin ele geçirilmesi ve yayılmasına ilişkin iki ayrı dava süreci ise henüz sonuçlanmadı.