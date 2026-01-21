BIST 12.823
DOLAR 43,30
EURO 50,78
ALTIN 6.741,06
HABER /  DÜNYA

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi, binaları patlattı.

Abone ol

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimde yer alan Deyr Belah kentlerini havadan hedef aldı.

Ayrıca İsrail güçleri, kuzeydeki Şeyh Zayid kentinde saldırılardan geride kalan bina ve tesisleri havaya uçurdu. Patlamalar, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde hissedildi.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri ise Gazze kentinin sahiline doğru makineli tüfekle ateş açtı. Gazze kentinin doğu bölgelerine de hem havadan hem karadan ateş açıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinde ise doğu bölgeleri askeri araçlardan açılan yoğun ateşle hedef alındı.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış
TCMB'den yeni Papara kararı
TCMB'den yeni Papara kararı
Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı
Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e adeta koşuyor
Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e adeta koşuyor
9 ilde suç örgütü operasyonu! 7 milyar lira detayı el konulanlar şaşırttı
9 ilde suç örgütü operasyonu! 7 milyar lira detayı el konulanlar şaşırttı
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı! Bağırsakları temizlerken damarları tıkamayın
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı! Bağırsakları temizlerken damarları tıkamayın
Trump'ın korkunç senaryosu: Tüm ülke havaya uçacak onları yeryüzünden silecekler
Trump'ın korkunç senaryosu: Tüm ülke havaya uçacak onları yeryüzünden silecekler
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
Trump'ın uçağı arıza nedeniyle Washington'a geri döndü
Trump'ın uçağı arıza nedeniyle Washington'a geri döndü
ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 7'ye çıktı
ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 7'ye çıktı
Tren kazası faciasıyla sarsılan İspanya'da bir tren kazası daha oldu
Tren kazası faciasıyla sarsılan İspanya'da bir tren kazası daha oldu