İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi, binaları patlattı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimde yer alan Deyr Belah kentlerini havadan hedef aldı.

Ayrıca İsrail güçleri, kuzeydeki Şeyh Zayid kentinde saldırılardan geride kalan bina ve tesisleri havaya uçurdu. Patlamalar, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde hissedildi.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri ise Gazze kentinin sahiline doğru makineli tüfekle ateş açtı. Gazze kentinin doğu bölgelerine de hem havadan hem karadan ateş açıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinde ise doğu bölgeleri askeri araçlardan açılan yoğun ateşle hedef alındı.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.