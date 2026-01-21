Azerbaycan ve İsrail ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti

Azerbaycan ve İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 16 Ocak'ta "Barış Kurulu" adlı uluslararası bir yapının kurulmasına karar verdiği ve Azerbaycan'ı söz konusu kuruluşa kurucu üye devlet olarak katılmaya davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın bu daveti kabul ederek Barış Kurulu'na kurucu üye devlet olma niyetini ABD tarafına ilettiği belirtildi. Resmi onay mektubunun ABD tarafına gönderileceği ve gerekli prosedürler çerçevesinde ilgili adımların atılacağı kaydedilen açıklamada, Azerbaycan'ın, her zaman olduğu gibi uluslararası işbirliğine, barış ve istikrara aktif katkı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

İsrail de daveti kabul etti

Reuters'ın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın Barış Kurulu davetini kabul etti.

Geçtiğimiz haftalarda Netanyahu "Gazze Barış Kurulu Yönetim Kurulu"nun kurulmasını eleştirmiş, "İsrail'in politikalarıyla çelişir" demişti.

Barış Kurulu'nda yer alan diğer ülkeler

Planın sahibi ABD'nin yanı sıra, Arnavutluk, Arjantin, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Fas, Kanada, Kazakistan, Macaristan, Özbekistan, Paraguay ve Vietnam şimdilik kurula katılacaklarını bildiren ülkeler.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, bu daveti, “kurul Birleşmiş Milletler'in yerini almaya çalışıyor” endişesiyle reddedeceği belirtiliyor.

Bir diğer kurula katılmama kararı alan ülke ise Norveç oldu. Norveç Dışişleri Bakanı “Planın şimdiki hali gözetilerek" kararın verildiğini söyledi. Norveç ile ABD Başkanı Donald Trump'ın arası Nobel Barış Ödülü nedeniyle gerilmişti.

Türkiye katılacak mı?

Türkiye de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na davet edilmişti. Türkiye'nin davet edilmesi üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu, “Buranın bir kuruluş şartı ve sözleşmesi var. Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız çok kısa içerisinde kararını verecekler. Kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Türkiye'ni yanı sıra, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Rusya, İngiltere dahil 36 ülkenin daha kurula davet edildiği belirtildi.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.