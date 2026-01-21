BIST 12.642
İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı!

İstanbul Boğazı’nda dün sabah saatlerinde bir erkek cesedine rastlandı. Cesedin, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı. Svechnikov Ağustos'ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

GÜNLERCE ARANDI AMA BULUNAMADI
Rus yüzücü günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Svechnikov'a ait olduğu öne sürülen ceset bugün İstanbul Boğazında bulundu. 

İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı! - Resim: 0

YÜZÜCÜ KIYAFETLİ CESET
Olayla ilgili Sabah gazetesi detaylara da ulaştı. İddiaya göre bir seyir gemisi Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında gördü. Hemen durumu sahil güvenliğe haber verdi. Olay yerine giden ekipler cesedi kıyıya çıkardığında eşkalin kaybolan Rus yüzücüye bire bir aynı olduğunu belirledi. Üzerinde mayo kıyafetleriyle bulunan ceset savcı tarafından incelendi. Ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

-İlk belirlemelere göre cesetteki mayonun Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu anlaşıldı. Yüzücünün ailesine haber verildi aileden alınan kan örnekleriyle ceset karşılaştırıldıktan sonra kesin sonuç belli olacak. Cesedin Adli tıp kurumundaki incelemesi devam ediyor.

