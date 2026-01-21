YPG'den kurtarılan Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hapishane görüntülendi
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka ilindeki el-Esved Stadyumu altında bulunan tünel şebekesi ve hapishane, Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.
AA ekibi, Suriyeli askerlerle birlikte 19 Ocak'ta kurtarılan Rakka'daki el-Esved Stadyumu'nun altında yer alan tünel şebekesi ve hapishaneyi video kaydına aldı. Stadyumun altında ortaya çıkarılan çok sayıda tünel girişinin yanı sıra hapishane olarak kullanılan hücreler görüldü.
Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.
Şam yönetimiyle YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.
Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı, dün entegrasyon için terör örgütü YPG/SDG'ye tanınan 4 günlük süre çerçevesinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.