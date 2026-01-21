Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz görevine başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Osmaniye'den Eskişehir'e atanan Vali Erdinç Yılmaz, görevine başladı.

Eskişehir Valiliği önünde yapılan karşılama programının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tensipleriyle şehitler diyarı Osmaniye'den, kurtuluşun ve kuruluşun simgesi, Türkiye'nin en güzide şehirlerinden Eskişehir'de göreve başlamanın gururunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Daha önce 4 yıl Sivrihisar'da, 2 yıl da Tepebaşı'nda kaymakamlık görevlerinde bulunduğu için Eskişehir'e yabancı biri olmadığını kaydeden Yılmaz, "Allah bana Eskişehir'imizde de Valilik yapmayı nasip etti. Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı iken 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Osmaniye'mize Vali olarak atandım. 7 Ocak 2026 Valiler Kararnamesi ile de Eskişehir'imize Vali olarak atandım. Allah mahcup etmesin." diye konuştu.

Yaklaşık 6 yıl Osmaniye'ye hizmet ettikten sonra Eskişehir'de yeni bir heyecanla ve azimle görev yapacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Başarı, hepimizin başarısı, başarısızlık da bütün çalışma ekibimle birlikte bizim başarısızlığımız olacak. Başarılı olmak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Hep halkımızın yanında olacağım. Kapımız vatandaşa hep açık olacak, ulaşılabilir olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olmaya hep gayret gösterdim. Burada da gayret göstereceğim. Kahraman şehitlerimizin yakınları, şanlı gazilerimiz hep başımızın tacı oldu. Burada da aynı şekilde olacak."

Yılmaz, Eskişehir'in daha çok gelişmesi ve dünyanın en iyi şehirlerinden biri olma yolundaki gayretine ellerinden gelen katkıyı sunacağını vurguladı.

"Bilimde, sanatta, kültürde, ekonomide hayatın her alanında Eskişehir'imizin kalkındırılması, geliştirilmesi hep önceliğimiz olacak." diyen Yılmaz, "Gecem ve gündüzümle Eskişehir'imize en iyi hizmeti verme anlayışı içinde olacağım. Esnaflarımızın yanında olacağım. Esnaf ziyaretlerimizi, Osmaniye'de olduğu gibi burada da sürdüreceğiz. İnşallah, kalplerde yer alarak Osmaniye'mizden ayrıldığımız gibi Eskişehir'imizde de en güzel şekilde görevimizi tamamlayıp ayrılmayı Allah bize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAYI GAYE EDİNECEĞİZ"

Basın mensuplarıyla da yakından çalışmaya gayret göstereceğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bilgi çağının ötesini yaşadığımız bu çağda, bilginin doğru ve zamanında aktarılması çok önemli. Basınımızın bize desteği her zaman çok kıymetli olacak. Osmaniye'mizde bütün basın çalışanlarımızla olağanüstü bir koordinasyon içinde çalıştık. İnşallah burada da en iyi şekilde daha iyisini yapmaya gayret göstereceğim. Eskişehir'imize değer katabilmek için çok çalışacağım. Mesai mefhumu olmayacak. Hayatımda asla olmadı. Kapımız her zaman açık olacak. Ulaşılabilir olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olmayı kendimize gaye edineceğiz."