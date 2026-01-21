BIST 12.642
DOLAR 43,30
EURO 50,71
ALTIN 6.778,35
HABER /  DÜNYA

Almanya'da terör örgütü YPG/SDG yandaşları polise ve iş yerlerine saldırdı

Almanya'da terör örgütü YPG/SDG yandaşları polise ve iş yerlerine saldırdı

Almanya'da terör örgütü YPG/SDG yandaşları, çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerde taşkınlık çıkararak polise ve iş yerlerine saldırdı, kamu malına zarar verdi.

Abone ol

Stuttgart polisince yapılan açıklamada, şehirde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde göstericilerin, araçlara ve polis memurlarına havai fişeklerle saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, göstericilerden bazılarının yüzlerinin kapalı olduğu ve yürüyüş esnasında saldırgan davranışlar sergilediği, polis kordonunu aşma girişiminde bulunduğu ve polisin biber gazı kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Göstericilerden 75'i hakkında kamu düzenini bozma, polis memurlarına saldırı, patlayıcı madde ve toplantı yasalarını ihlal şüphesi gibi çeşitli suçlardan dolayı olay yerinde kimlik tespiti işlemi yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, polisin işlem sırasında fotoğraf ve video çektiği ve bunların halihazırda analiz edildiği, konuya ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve faillerin adalete teslim edileceği vurgulandı.

Stuttgart Polis Sözcüsü Timo Brenner yaptığı basın açıklamasında, "Gösteri bahanesiyle polis memurlarına ve çevredekilere saldırmak, demokratik anlamda toplanma özgürlüğüyle bağdaşmaz. Memurlarımız bugün maalesef büyük şiddet olaylarına maruz kaldılar ve zorla müdahale etmek zorunda kaldılar. Hiçbir memurun yaralanmaması tamamen şans eseriydi." ifadelerini kullandı.

RESTORANA VE POLİSE SALDIRDILAR

Dortmund kentinde ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Suriyelilere ait bir restorana ve polise saldırdı.

Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gösteride, göstericilerin taşkınlık çıkardığı, takviye polis ekiplerinin gelmesiyle durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

Bild gazetesinin haberine göre, söz konusu gösteriye katılanlar, Dortmund merkez tren istasyonu yakınlarında Suriyelilere ait restorana saldırarak tahrip etti.

İşyeri sahibi, saldırganların restorandaki masa ve sandalyeleri fırlatıp camları kırdığını, kasayı yağmalayarak içindeki parayı aldığını anlattı.

Polis, dün akşam yerel saatle 20.00 sularında olayları kontrol altına alırken göstericiler polise de saldırdı.

Taşkınlık çıkaran göstericiler polise havai fişek ve demir çubuklarla saldırırken, çıkan arbedede birkaç polis memuru yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç duyurdu! Bayrağımıza yönelik saldırıda 35 tutuklama
Bakan Tunç duyurdu! Bayrağımıza yönelik saldırıda 35 tutuklama
Şivan Perwer ağlayarak ABD'ye yalvardı: Kullanıp attınız lütfen bizi...
Şivan Perwer ağlayarak ABD'ye yalvardı: Kullanıp attınız lütfen bizi...
Vodafone'dan yeni hat alanlara internet hediye edilecek
Vodafone'dan yeni hat alanlara internet hediye edilecek
Netahyahu'nun Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine cevabı belli oldu
Netahyahu'nun Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine cevabı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek! Saat ve yer belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek! Saat ve yer belli oldu
Abdi İbrahim'in sahibi ile Huzur Giyim'in veliahtı gözaltına alınmıştı yeni gelişme var
Abdi İbrahim'in sahibi ile Huzur Giyim'in veliahtı gözaltına alınmıştı yeni gelişme var
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP İzmir İl Başkanı Güç'ün iddialarına tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP İzmir İl Başkanı Güç'ün iddialarına tepki
Antalya'da eşinden boşanan kişi 8 kurban kestirdi
Antalya'da eşinden boşanan kişi 8 kurban kestirdi
Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'dan Burak Soylu açıklaması! Tanırım fişek gibi oğlan
Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'dan Burak Soylu açıklaması! Tanırım fişek gibi oğlan
AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası
AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası
Altın ve gümüşü tahtından edecek! Bankacılık devi 2026'nın şampiyon yatırımını açıkladı
Altın ve gümüşü tahtından edecek! Bankacılık devi 2026'nın şampiyon yatırımını açıkladı
İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı!
İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı!