Netahyahu'nun Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine cevabı belli oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetinin ardından Gazze planı kapsamında kurulan Barış Kurulu'na katılacağı duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump tarafından Barış Kurulu'na davet edildiği kaydedildi.

Netanyahu'nun dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'na Trump'ın daveti üzerine katılmaya karar verdiği duyuruldu.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.
Muhabir:Faruk Hanedar

