BIST 12.620
DOLAR 43,30
EURO 50,73
ALTIN 6.771,09
HABER /  DÜNYA

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki İHA saldırılarında 2 kişi öldü

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki İHA saldırılarında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur kentine bağlı Bazuriyye beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı saldırıda 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde de güneydeki Zahrani bölgesinde seyir halindeki bir araca İsrail'e ait bir İHA tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe cephesinde can sıkan gelişme
Fenerbahçe cephesinde can sıkan gelişme
Bakan Tunç duyurdu: Bayrak indirme olayıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç duyurdu: Bayrak indirme olayıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk bayrağını indirenlere sert ayar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk bayrağını indirenlere sert ayar
Bahçeli'den Türk bayrağının indirilmesine tepki: DEM Parti'nin birinci derecede sorumlu olduğu açıktır
Bahçeli'den Türk bayrağının indirilmesine tepki: DEM Parti'nin birinci derecede sorumlu olduğu açıktır
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! 'Baş tacımız' diyerek emekliyi umutlandırdı
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! 'Baş tacımız' diyerek emekliyi umutlandırdı
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz görevine başladı
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz görevine başladı
Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi İngiliz Profesör deniliyor! Kolunda kemeri vardı ve...
Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi İngiliz Profesör deniliyor! Kolunda kemeri vardı ve...
AB'den ABD'ye "yol ayrımına geldik" uyarısı
AB'den ABD'ye "yol ayrımına geldik" uyarısı
Almanya'da terör örgütü YPG/SDG yandaşları polise ve iş yerlerine saldırdı
Almanya'da terör örgütü YPG/SDG yandaşları polise ve iş yerlerine saldırdı
Şivan Perwer ağlayarak ABD'ye yalvardı: Kullanıp attınız lütfen bizi...
Şivan Perwer ağlayarak ABD'ye yalvardı: Kullanıp attınız lütfen bizi...
Vodafone'dan yeni hat alanlara internet hediye edilecek
Vodafone'dan yeni hat alanlara internet hediye edilecek
Netahyahu'nun Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine cevabı belli oldu
Netahyahu'nun Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine cevabı belli oldu