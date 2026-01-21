BIST 12.814
Uyuşturucu testi sonuçlandı, sabrı taştı! Oktay Kaynarca ateş püskürdü

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen ve yapılan testlerin sonuçlanmasının ardından Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu. Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialara sert ifadelerle karşılık veren ünlü oyuncunun açıklaması kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bakın Oktay Kaynarca, hangi sözleriyle olay oldu....

Hakkındaki gündem olan çarpıcı iddialarla çok konuşulan Oktay Kaynarca'nın, uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından ünlü oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuya dair sert sözlerle kendini ifade eden ünlü oyuncunun açıklaması kısa süre içinde özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bakın Oktay Kaynarca, uyuşturucu test sonucunun negatif çıkmasının ardından neler söyledi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın da bulunduğu 6 kişi geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 

Soruşturma kapsamında Kaynarca ile sanatçı Emel Müftüoğlu’ndan Adli Tıp Kurumu’nda alınan örneklerinin temiz çıktığı belirtildi.

Gelişmelerin ardından sosyal medyada çeşitli iddiaların dolaşıma sokulması üzerine sessizliğini bozan Kaynarca, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

