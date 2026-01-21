YPG işgalinden kurtarılan Süleyman Şah Türbesi havadan görüntüledi

AA ekibi, terör örgütünün, Münbiç sahasındaki Suriye ordusunun bölgeye Fırat Nehri üzerinden ulaşmasını engellemek amacıyla mayınlarla yoğun şekilde tuzakladığı Süleyman Şah Türbesi arazisine girdi. Teröristlerin, daha önce nehir üzerindeki Karakozak Köprüsü'nü yıkmak için Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla havaya uçurmaya çalıştığı ancak uç kısmının zayıf da olsa ayakta kalabildiği farkedildi.