YPG işgalinden kurtarılan Süleyman Şah Türbesi havadan görüntüledi
Suriye ordusunun dün terör örgütü YPG/SDG'den kurtardığı Karakozak köyü mevkisindeki Süleymah Şah Türbesi havadan görüntülendi. Teröristlerin bölgeyi mayınladığı, patlayıcılarla köprünün bir ayağını yıktığı belirlendi.
AA ekibi, terör örgütünün, Münbiç sahasındaki Suriye ordusunun bölgeye Fırat Nehri üzerinden ulaşmasını engellemek amacıyla mayınlarla yoğun şekilde tuzakladığı Süleyman Şah Türbesi arazisine girdi. Teröristlerin, daha önce nehir üzerindeki Karakozak Köprüsü'nü yıkmak için Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla havaya uçurmaya çalıştığı ancak uç kısmının zayıf da olsa ayakta kalabildiği farkedildi.
Suriye ordusunun köprüyü güçlendirme çalışması devam ediyor. Köprüden geçebildikten sonra mayınların kısmen temizlendiği oldukça dar bir patikadan yürüyerek ilerleyen AA ekibi, bölgeyi havadan da görüntüledi.
Tuzaklanmış arazideki bazı mayınlar çıplak gözle de görülebiliyor. Suriye ordusu, bölgedeki mayın ve diğer tuzaklamaları etkisiz hale getirmek için yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.
Türbenin nakil süreci
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi olan Süleyman Şah’ın türbesi Suriye’de Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyordu.