Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

CHP jet sosyetesinin ne emekli, ne devletle ilgileri olmadığını çok iyi biliyoruz. Yönettikleri belediyelerde emekçilere düzenli ödeme yapmayanların, kendi personeli görev yaparken tropikal adalarda keyif çatanların belediyeleri iflasa sürükleyenlerinin benim milletim, benim emeklim gayet iyi biliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Malum en düşük emekli ayığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifinin genel kurul çalışmaları başladı. En kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz.

Bu rakam göreve geldiğimiz sadece 66 liraydı. Dolar bazında 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.

EMEKLİLER BİZİM BAŞIMIZIN TACIDIR

Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık. Emekliler bizim başımızın tacıdır. Biz meydanlarda vaat verip, göreve gelince rantçı olanlara benzemeyiz. Millete hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Rehavete kapılanlara da yer yoktur.

4 BİN LİRAYA YÜKSELTTİK

2002 yılında üniversite öğrencilerine verdiğimiz kredi ve burs 45 liraydı. Biz zaman içinde hem ödemeleri aydan aya yapmaya başladık, hem de burs ve kredi miktarını sürekli iyileştirdik. Sadece geçen yıl 34 milyar lira ödeme yaptık. 2026 yılında kredi ve burslarda yüzde 33 oranında artışa gittik. Böylece burs ve kredi rakamını lisans öğrencisinde 4 bin liraya yükselttik. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı olsun diliyorum.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Ülkemizde, bölgemizde, dünya genelinde birbirinden önemli gelişmelere şahit olduğumuz iki haftayı geride bıraktık. Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki toprakları işgal eden adına SDG denilen yapı ile geçen yıl 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakata göre SDG silahlarını bırakacak, işgal ettiği yerleri Suriye hükümetine teslim edecekti. SDG bu entegrasyon için belirlenen takvim içinde olumlu hiçbir adım atmadı. SDG yöneticileri ile Şam yönetimi arasında yapılan müzakereler olumsuz sonuçlandı. Bunun da sebebi SDG denilen yapının sürekli el yükselten, zamana oynayan tutumuydu.

Biz bu süreçte ilgili kurumlarımız vasıtasıyla tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunduk. Düğümün çözülmesi, krizin çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Başka aktörler de devreye girdi, 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli tavsiyeyi yaptı.

Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğünü korumuş, siyasi birliği haiz, tek bir Suriye devletinin varlığını en güçlü şekilde savunduk. Türkiye'nin güney sınırlarında ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturacak ayrılıkçı bir yapıya rıza göstermeyeceğimizi defalarca ilan ettik. Suriye devletinin ve ordusunun tüm etnik kökenlerin yan yana yaşadığı birleşik tek bağımsız bir Suriye inşa etme mücadelesini komşuları olarak yürekten destekliyoruz.

BAYRAĞIMIZA UZANAN KİRLİ ELLERİ BULUP, HESAP SORACAĞIZ

Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır. Soruşturmalar neticesinde ihmali veya kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır.

TRUMP GÖRÜŞME

Sayın Trump'la verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. DEAŞ'la ortak mücadele dahil Suriye'nin güvenliğine katkı yapacak birçok konuyu istişare ettik.