Zafer Şahin'den kendisini hedef gösteren hesap hakkında çarpıcı iddia

Gazeteci Zafer Şahin, kendisini hedef gösteren X platformundaki "Mansur Başkan" adlı hesabın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlandığını iddia ederek, "Belediye şirketlerinde işçi görünüp sosyal medya operasyonu çekiyorlar." dedi.

Gazeteci Zafer Şahin, Mansur Başkan adlı hesapla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

X platformundan paylaşımda bulunan Şahin, belediyeyi eleştiren gazetecilerin belediyenin beslediği troller tarafından saldırıya uğradığını savundu.

Savcılığa suç duyurusu ihbarı yapan Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Gölbaşı’nda ofisleri var"

"Bu bir suç duyurusudur. Düzenli olarak şahsımı hedef gösteren bu hesap Ankaralının vergisiyle fonlanıyor. Kendi adıyla yazacak cesareti yok ama hedef gösteriyor. Kendilerini eleştiren gazetecilerin ne kadar su kullandığını hukuku çiğneyerek -adres bilgilerine bakarak- açıklıyorlar.

Besledikleri troller bu FETÖvari yöntemlerle tehditler savuruyor. Gölbaşı’nda ofisleri var. Belediye şirketlerinde işçi görünüp sosyal medya operasyonu çekiyorlar. Bunlar Ankaralının düşmanıdır. Yaşanan olumsuzlukların gündeme gelmesini engellemek en büyük vazifeleridir.

Geçmişte bir tane hesap yöneticisini Bugsaş’ta tespit edip yazınca ortadan kaybolmuştu. O tarihte “Bu sizin adamınız mı” diye sorduğum belediye yetkilisi yeminler edip “Bizimle ilgisi yok” demişti.

Bunu da tespit edip savcılığa bildirileceğim. Bu saatten sonra şahsımı hedef alacak bir saldırı vs.’nin sorumlusu bu hesabı yöneten ve fonlayanlardır."