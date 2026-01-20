BIST 12.771
DOLAR 43,29
EURO 50,64
ALTIN 6.568,98
HABER /  MEDYA

Zafer Şahin'den kendisini hedef gösteren hesap hakkında çarpıcı iddia

Zafer Şahin'den kendisini hedef gösteren hesap hakkında çarpıcı iddia

Gazeteci Zafer Şahin, kendisini hedef gösteren X platformundaki "Mansur Başkan" adlı hesabın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlandığını iddia ederek, "Belediye şirketlerinde işçi görünüp sosyal medya operasyonu çekiyorlar." dedi.

Abone ol

Gazeteci Zafer Şahin, Mansur Başkan adlı hesapla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

X platformundan paylaşımda bulunan Şahin, belediyeyi eleştiren gazetecilerin belediyenin beslediği troller tarafından saldırıya uğradığını savundu.

Savcılığa suç duyurusu ihbarı yapan Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Gölbaşı’nda ofisleri var"

"Bu bir suç duyurusudur. Düzenli olarak şahsımı hedef gösteren bu hesap Ankaralının vergisiyle fonlanıyor. Kendi adıyla yazacak cesareti yok ama hedef gösteriyor. Kendilerini eleştiren gazetecilerin ne kadar su kullandığını hukuku çiğneyerek -adres bilgilerine bakarak- açıklıyorlar.

Besledikleri troller bu FETÖvari yöntemlerle tehditler savuruyor. Gölbaşı’nda ofisleri var. Belediye şirketlerinde işçi görünüp sosyal medya operasyonu çekiyorlar. Bunlar Ankaralının düşmanıdır. Yaşanan olumsuzlukların gündeme gelmesini engellemek en büyük vazifeleridir.

Geçmişte bir tane hesap yöneticisini Bugsaş’ta tespit edip yazınca ortadan kaybolmuştu. O tarihte “Bu sizin adamınız mı” diye sorduğum belediye yetkilisi yeminler edip “Bizimle ilgisi yok” demişti.

Bunu da tespit edip savcılığa bildirileceğim. Bu saatten sonra şahsımı hedef alacak bir saldırı vs.’nin sorumlusu bu hesabı yöneten ve fonlayanlardır."

Zafer Şahin'den kendisini hedef gösteren hesap hakkında çarpıcı iddia - Resim: 0

Zafer Şahin'den kendisini hedef gösteren hesap hakkında çarpıcı iddia - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Üstündağ uyuşturucudan gözaltına alındı! Ece Erken ile programı var
Mehmet Üstündağ uyuşturucudan gözaltına alındı! Ece Erken ile programı var
TÜİK verileri açıkladı! En çok konut satılan il belli oldu
TÜİK verileri açıkladı! En çok konut satılan il belli oldu
Trump'tan Macron'a tehdit: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım
Trump'tan Macron'a tehdit: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım
Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi
Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi
İçki masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy ihraç edildi.
İçki masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy ihraç edildi.
Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor
Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor
Rafa Silva defteri kapandı! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Rafa Silva defteri kapandı! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı
Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi 3 eksik
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi 3 eksik
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan
Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan