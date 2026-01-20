İçki masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy ihraç edildi.

Burdur'da alkol içilen masada sela okumasına ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. MHP yönetimi, Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy'un partiden ihraç etti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol içilen bir masada sela okundu. Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

MHP anında ihraç etti

Görüntüler üzerine MHP’den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Abdullah Aksoy’un partiden ihraç edildiğini şu ifadelerle duyurdu:

-“Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy’un partimizle ilişiği kesilmiş olup, İl Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”

HAKKINDA CİDDİ SUÇLAMALAR VARDI

Abdullah Aksoy, geçtiğimiz yıl da ağır suçlamalarla gündeme gelmişti. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılması ve işkenceye uğramasıyla ilgili soruşturmada adı geçmişti. İddialar üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün, İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Ünlü’nün de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. Savcılık bu kişiler hakkında “iştirak iradesi içerisinde birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla 14 yıla kadar hapis cezası istemişti.