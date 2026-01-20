BIST 12.771
DOLAR 43,29
EURO 50,64
ALTIN 6.568,98
HABER /  POLİTİKA

İçki masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy ihraç edildi.

Burdur'da alkol içilen masada sela okumasına ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. MHP yönetimi, Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy'un partiden ihraç etti.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol içilen bir masada sela okundu. Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

MHP anında ihraç etti

Görüntüler üzerine MHP’den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Abdullah Aksoy’un partiden ihraç edildiğini şu ifadelerle duyurdu:

-“Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy’un partimizle ilişiği kesilmiş olup, İl Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”

HAKKINDA CİDDİ SUÇLAMALAR VARDI
Abdullah Aksoy, geçtiğimiz yıl da ağır suçlamalarla gündeme gelmişti. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılması ve işkenceye uğramasıyla ilgili soruşturmada adı geçmişti. İddialar üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün, İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Ünlü’nün de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. Savcılık bu kişiler hakkında “iştirak iradesi içerisinde birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla 14 yıla kadar hapis cezası istemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor
Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor
Rafa Silva defteri kapandı! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Rafa Silva defteri kapandı! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı
Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi 3 eksik
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi 3 eksik
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan
Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan
Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Bakan Tunç duyurdu! Suriye paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç duyurdu! Suriye paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın