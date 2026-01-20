BIST 12.748
HABER /  EKONOMİ

Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı

Anadolu Ajansı
Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasında 607,6 milyar dolar marka değeriyle Apple yine birinci geldi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026" çalışması sonuçlandı.

AA muhabirinin araştırma verilerinden yaptığı derlemeye göre Apple, 607,6 milyar dolarla geçen yıl olduğu gibi dünyanın en değerli markası olarak belirlendi. Şirketin marka değerinin 2025'te 574,5 milyar dolar olduğu görülmüştü. Apple'ı sırasıyla yaklaşık 565,3 milyar dolarla Microsoft, 433,1 milyar dolarla Google takip etti. 

Söz konusu listede ABD şirketi Amazon yaklaşık 369,9 milyar dolarla 4'üncü, ABD şirketi Nvidia 184,3 milyar dolarla 5'inci, Çinli şirket Tiktok 153,5 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li perakende şirketi Walmart 141 milyar dolarla 7'nci, Güney Koreli Samsung 119,2 milyar dolarla 8'inci, ABD'li Facebook 107 milyar dolarla 9'uncu, Çinli State Grid 102,4 milyar dolarla 10'uncu oldu.

Araştırma sonuçlarına göre ülkeler sıralamasında ABD başı çekti. Global 500 listesindeki şirketlerin 192'sini ABD'li firmalar oluştururken 68'i Çin, 33'ü Japonya, 33'ü Fransa, 26'sı Almanya, 25'i İngiltere menşeli olarak listede yer aldı.

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyar dolar):

Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı - Resim: 0

