Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ortaköy Mahallesi'nde Selahattin Y. yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 4 kişi sıkıştı.

Ekipler, araçtaki Şilan Kızılveren ve Sena Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilin sürücüsü Selahattin Y. ve Onur C. ise sıkıştıkları yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

