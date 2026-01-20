BIST 12.748
Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan

Fenerbahçe, golcü transferi için Newcastle Unitedlı Yoane Wissa'yı da listesine ekledi; 28 yaşındaki forvetin piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Newcastle United'ın sezon başında bonservisi için tam 57.7 milyon euro ödediği yıldız oyuncu, 35 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi. 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, hücum hattına "marka" bir golcü takviyesi yapmak isterken, adaylar arasına yeni bir isim daha eklendi.

LİSTEYE NEWCASTLE'DAN WISSA GİRDİ

Fenerbahçe'nin, Newcastle United forması giyen Yoane Wissa'yı transfer listesine aldığı ifade edildi. 28 yaşındaki forvetin piyasa değerinin 35 milyon euro olarak gösterildiği kaydedildi. Yoane Wissa, bu sezon İngiltere'de 8 lig maçında süre aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

BONSERVİS DETAYI VE MİLLİ TAKIM KARNESİ

Haberde, Newcastle United'ın sezon başında Wissa'nın bonservisi için 57.7 milyon euro ödediği bilgisi yer aldı. Kongo Milli Takımı'nda 35 kez forma giyen golcü futbolcu, milli formayla 8 gol kaydetti.

