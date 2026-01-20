BIST 12.748
DOLAR 43,28
EURO 50,52
ALTIN 6.550,62
HABER /  DÜNYA

Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile anlaşmaya vardı. İtalyan basını, 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a maliyetini duyurdu.

Abone ol

Galatasaray devre arasının ilk transferini Noa Lang ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Napoli'de beklenen katkıyı veremeyen Noa Lang ile anlaşmaya vardı. Kulüple de anlaşmaya yaklaşan sarı kırmızılılara Hollandalı oyuncunun maliyeti belli oldu.

Fabrizio Romano ve Matteo Moreno, Romano'nun Youtube kanalında transferin detaylarını anlattı. Buna göre Galatasaray ve Napoli, Noa Lang'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray sezon sonunda Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmak isterse 26-27 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek ve 3-4 milyon Euro arası oyuncuya maaş ödeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Bakan Tunç duyurdu! Suriye paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç duyurdu! Suriye paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın
NBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu
NBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu
Suriye ordusu, Haseke kent merkezinin dış mahallelerine ulaştı
Suriye ordusu, Haseke kent merkezinin dış mahallelerine ulaştı
Rasmussen Trump ile Grönland görüşmesinin içeriğini açıkladı
Rasmussen Trump ile Grönland görüşmesinin içeriğini açıkladı
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin paylaşım
Yarıyıl tatilinde hangi kitapları okumalı?
Yarıyıl tatilinde hangi kitapları okumalı?
Murat Ülker’in Burhan Doğançay anıları sosyal medyada yankı uyandırdı
Murat Ülker’in Burhan Doğançay anıları sosyal medyada yankı uyandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Roman vatandaşlara yönelik yeni eylem planı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Roman vatandaşlara yönelik yeni eylem planı
Sergen Yalçın'dan protesto yorumu: Değişimler kanlı olur ama...
Sergen Yalçın'dan protesto yorumu: Değişimler kanlı olur ama...