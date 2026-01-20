BIST 12.748
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP-C terör örgütüne yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 ayrı soruşturma kapsamında, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çalışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda tespit edilen Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe'deki adreslerde arama yapıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla nakit olarak dolaşıma soktuğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, adreslerde delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el konulduğu kaydedildi.

