Shell, Türkiye'de en çok kahve satan ilk 4 marka arasında yer aldı

Türkiye'de en çok kahve satan ilk 4 marka arasında yer alan Shell, "Sohbet Bahane, Kahve Şahane" temalı reklam filmiyle kahveyi merkeze alan yeni iletişim kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, istasyonlarını sadece yakıt ikmali yapılan duraklar olmaktan çıkarıp, misafirlerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren merkezlere dönüştüren Shell&Turcas, "İnsanların Shell'i" çatı iletişimi altındaki yolculuğuna devam ediyor.

Markanın sevilen yüzü Engin Akyürek ile sürdürülen güçlü işbirliğinin en yeni halkası olan reklam filmi, Shell kahvelerini merkeze alıyor.

Shell&Turcas'ın geçen yılki 21 milyon bardak kahve satışı, Türkiye'de kahve tüketiminin yalnızca bireysel alışkanlık değil, gündelik yaşamın parçası haline geldiğini ortaya koyuyor.

Satışların Cuma ve Cumartesi günlerinde yoğunlaşması, hafta sonu öncesi ve yolculuk odaklı tüketimin belirginleştiğine işaret ederken, sabah 09.00-10.00 saatlerinin gün içindeki en yoğun zaman dilimi olması, Shell istasyonlarındaki kahvenin çalışma hayatı ve şehir içi-dışı mobilitenin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor. Bu tablo, Shell istasyonlarının yolculuk planlarının doğal adreslerinden birine dönüştüğünü, kahvenin ise bu dönüşümün merkezinde yer aldığını gösteriyor.

Shell istasyonlarında favori kahve Americano ve Sütlü Americano olurken, Latte ve Cappuccino bunları takip ediyor. Son yıllarda yükselen trend olan buzlu kahveler ise, toplam satışların yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

İl bazında bakıldığında kahve satışlarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa öne çıkarken, istasyon bazlı kırılımda tatil ve geçiş rotaları dikkati çekiyor. Otoyol üzerinde olmayan istasyonlar arasında ise Tunceli merkezdeki Shell istasyonu, kahve satışlarında zirveye yerleşti.​​​​​​​

"Sadece akaryakıt istasyonu değil, yol arkadaşıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell&Turcas Pazarlama Direktörü Özkan Özyavuz, Shell'in akaryakıt istasyonu olmanın çok ötesinde konumlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Shell olarak yalnızca bir akaryakıt istasyonu değil, misafirlerimizin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına çözümler sunan bir deneyim noktasıyız. İnsanların günlük yaşamlarında önemli yer tutan alışkanlıklarının ve molalarının vazgeçilmez bir parçasıyız. Bir kahve zinciri olmamamıza rağmen Türkiye’nin en çok kahve satan ilk 4 markasından biri olmamız, misafirlerimizin de kalbinde edindiğimiz yerin ve bize duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi. 'İnsanların Shell'i' platformu çerçevesinde kurguladığımız 'Sohbet Bahane, Kahve Şahane' kampanyamızda, istasyonlarımızın lezzetli molaların adresi olduğunu, Shell kahvesinin sohbeti bile durduracak kadar şahane olduğunu vurguluyoruz. Her zaman olduğu gibi, çok seven insanların Shell’i olarak yol arkadaşı olmaya ve misafirlerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz."