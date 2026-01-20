BIST 12.771
Ünlü ilaç firması Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut gözaltına alındı!

İSTANBUL merkezli uyuşturucu operasyonunun son dalgasında ünlü iş adamının oğlu da bulunuyor. İlaç sektöründe faaliyet gösteren Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut gözaltına alındı. Son gözaltı listesinde magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomenleri de bulunuyor.

Türkiye'de dizi-film dünyası, medya ve iş çevrelerine yönelik uyuşturucu operasyonunun son dalgasında yine ünlü isimler var. Bu isimlerden en dikkat çekeni Abdi İbrahim markasının veliahtı oldu. İbrahim Barut, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.  

Ünlü ilaç firması Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut gözaltına alındı! - Resim: 0
İbrahim Barut, Abdi İbrahim'in sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu... 

7 Kişilik gözaltı listesi

Son dalgada gözaltına alının isimlerden biri de Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ oldu. Ece Erken'in Gen Konuşalım programında yorumcu olan Mehmet Üstündağ magazin dünyasında etkin bir isim.

Ünlü ilaç firması Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut gözaltına alındı! - Resim: 1

Gözaltı listesinde "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu Bilal Hancı Bilal Hancı ve Abdullah Gençal da bulunuyor. Gözaltı kararı verilen toplam 7 kişiden 3’ünün ise yurt dışında olduğu belirtildi.

