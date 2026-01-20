BIST 12.809
İstanbul'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bakırköy'de, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Mustafa Sarıçiçek Bulvarı'nda Ataköy istikametinde seyir halinde olan 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

3 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURDU

Kaza nedeniyle Ataköy yönünde trafik akışı bir süre durma noktasına gelirken, araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

