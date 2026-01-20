BIST 12.771
TÜİK verileri açıkladı! En çok konut satılan il belli oldu

Anadolu Ajansı
Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla 1 milyon 688 bin 910 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2025 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artışla 254 bin 777 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Aralık 2025 döneminde de satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a çıktı.

En çok konut satılan il

İstanbul, geçen yıl konut satışlarında 280 bin 262 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 152 bin 534 ile Ankara, 96 bin 998 ile İzmir izledi.

2025'te konut satışının en az olduğu iller ise 727 ile Ardahan, 1251 ile Bayburt ve 1559 ile Hakkari olarak sıralandı.

