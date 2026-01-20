Akaryakıtta fren patladı! Motorine yeni zam geliyor, litresi ne kadar?

ÖNCE BENZİNE SONRA MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu zammı hemen yeni bir artış takip etti ve 17 Ocak'ta motorine 1 TL 61 kuruş zam geldi. Benzine yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim geldi.