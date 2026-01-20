Mehmet Üstündağ uyuşturucudan gözaltına alındı! Ece Erken ile programı var

İSTANBUL merkezli ünlülere uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden biri Hürriyet Gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ oldu. Mehmet Üstündağ, TV8 kanalında Ece Erken'in sunduğu magazin programında da yorumculuk yapıyor.

İSTANBUL’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Hürriyet'in magazin yazarı ve TV8'deki "Gel Konuşalım" programının yorumcusu Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. Mehmet Üstündağ ile birlikte gözaltına alınan başka ünlü isimler de var. 7 kişilik gözaltı listesinde sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve ilaç şirketi Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut da bulunuyor.

YEDİ KİŞİDEN ÜÇÜ YURT DIŞINDA

Gözaltı kararı verilen toplam 7 kişiden 3’ünün ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Daha önce de Hürriyet yazarı “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.