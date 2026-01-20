BIST 12.771
DOLAR 43,29
EURO 50,64
ALTIN 6.568,98
HABER /  MEDYA

Mehmet Üstündağ uyuşturucudan gözaltına alındı! Ece Erken ile programı var

Mehmet Üstündağ uyuşturucudan gözaltına alındı! Ece Erken ile programı var

İSTANBUL merkezli ünlülere uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden biri Hürriyet Gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ oldu. Mehmet Üstündağ, TV8 kanalında Ece Erken'in sunduğu magazin programında da yorumculuk yapıyor.

Abone ol

İSTANBUL’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Hürriyet'in magazin yazarı ve TV8'deki "Gel Konuşalım" programının yorumcusu Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. Mehmet Üstündağ ile birlikte gözaltına alınan başka ünlü isimler de var. 7 kişilik gözaltı listesinde sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve ilaç şirketi Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut da bulunuyor. 

Mehmet Üstündağ uyuşturucudan gözaltına alındı! Ece Erken ile programı var - Resim: 0

YEDİ KİŞİDEN ÜÇÜ YURT DIŞINDA
Gözaltı kararı verilen toplam 7 kişiden 3’ünün ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Daha önce de Hürriyet yazarı “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

İlgili Haberler
Ünlü ilaç firması Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut gözaltına alındı!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Balık tutarken oltaya takıldı! Gördü şoke oldu hemen polisi aradı
Foto Galeri Balık tutarken oltaya takıldı! Gördü şoke oldu hemen polisi aradı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK verileri açıkladı! En çok konut satılan il belli oldu
TÜİK verileri açıkladı! En çok konut satılan il belli oldu
Trump'tan Macron'a tehdit: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım
Trump'tan Macron'a tehdit: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım
Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi
Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi
İçki masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy ihraç edildi.
İçki masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy ihraç edildi.
Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor
Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor
Rafa Silva defteri kapandı! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Rafa Silva defteri kapandı! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı
Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi 3 eksik
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi 3 eksik
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan
Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan
Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu