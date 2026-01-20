BIST 12.809
DOLAR 43,29
EURO 50,81
ALTIN 6.580,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü!

Sultanbeyli'de bir binanın üçüncü katındaki balkonunun çökmesi sonucu park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldi.

Abone ol

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katındaki balkon, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu, binanın önünde park halinde bulunan 2 otomobilde hasar oluştu.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü! - Resim: 0

Öte yandan, binanın camında asılı bulunan kağıtta, "Araçlarınızı balkon altına park etmeyelim. Bina yüzeyinden beton parçaları düşebilir. Sizin ve ailenizin güvenliği için yapılan uyarıyı dikkate alalım." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartlı ödeme yöntemi giderek artıyor! Aralık ayında 2,51 trilyon lira oldu
Kartlı ödeme yöntemi giderek artıyor! Aralık ayında 2,51 trilyon lira oldu
Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesini yönetecem hakem açıklandı
Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesini yönetecem hakem açıklandı
Donald Trump'a sır verilmez! Macron ve NATO liderini rezil etti Grönland'a bayrak dikti
Donald Trump'a sır verilmez! Macron ve NATO liderini rezil etti Grönland'a bayrak dikti
Yeni dönem başladı Bakan Mehmet Şimşek uyardı: Anında tespit edip işlem yapıyoruz
Yeni dönem başladı Bakan Mehmet Şimşek uyardı: Anında tespit edip işlem yapıyoruz
Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili toplantıda konuştu
Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili toplantıda konuştu
Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı!
Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı!
Bakan Uraloğlu: Kıyı emniyeti ekipleri geçen yıl 631 kişiyi kurtardı
Bakan Uraloğlu: Kıyı emniyeti ekipleri geçen yıl 631 kişiyi kurtardı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezini yıkmaya başladı
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezini yıkmaya başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçlarının programı açıklandı
Elektrik ve su yok yiyecek kalmadı! YPG Kobani'yi tüketti ekonomist itiraf etti
Elektrik ve su yok yiyecek kalmadı! YPG Kobani'yi tüketti ekonomist itiraf etti
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası