BIST 12.771
DOLAR 43,29
EURO 50,64
ALTIN 6.568,98
HABER /  SPOR

Rafa Silva defteri kapandı! Yeni adresi herkesi şaşırttı

Rafa Silva defteri kapandı! Yeni adresi herkesi şaşırttı

Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılık süreci hız kazandı. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği belirtilirken, tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Abone ol

Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılmak istediği aktarılan Rafa Silva için Benfica cephesinden önemli bir adım geldi. Benfica'nın sportif direktörü Mario Branco'nun, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldiği kaydedildi.

ANLAŞMA BÜYÜK ORANDA TAMAM

Rafa Silva'nın Portekiz'e dönmek istediği belirtilirken, Benfica ile Beşiktaş'ın transferde büyük oranda uzlaştığı ifade edildi. Mario Branco'nun İstanbul'da yapacağı son temasların ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 7 MİLYON EURO

Haberde, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın bonservisinden bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro gelir elde etmesinin öngörüldüğü belirtildi. 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 5 gol atıp 3 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı
Dünyanın en değerli markası belli oldu! Birinciliği yine kaptırmadı
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi 3 eksik
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi 3 eksik
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan
Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'den 57 milyon euroluk dev plan
Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Bakan Tunç duyurdu! Suriye paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç duyurdu! Suriye paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın
NBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu
NBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu
Suriye ordusu, Haseke kent merkezinin dış mahallelerine ulaştı
Suriye ordusu, Haseke kent merkezinin dış mahallelerine ulaştı
Rasmussen Trump ile Grönland görüşmesinin içeriğini açıkladı
Rasmussen Trump ile Grönland görüşmesinin içeriğini açıkladı