BIST 12.809
DOLAR 43,29
EURO 50,81
ALTIN 6.580,98
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikle ilgili fen adamlarının yetkileri binanın elektrik kurulu gücüne göre belirlenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikle ilgili fen adamlarının yetkileri binanın elektrik kurulu gücüne göre belirlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, inşaat sektöründe nitelikli iş gücünü artırmak ve güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla, "Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.

Abone ol

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinesinde hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 1989'da yürürlüğe giren ve 2012'de kapsamlı biçimde değiştirilen yönetmelik, bu son düzenlemeyle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda güncellendi.

1 Mart 2026'da yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle, fen adamlarının yetki sınırları artık mezuniyetlerine göre "bağlantı gücü" üzerinden değil, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne göre tanımlanan "binanın elektrik kurulu gücüne" göre belirlenecek.

Böylece elektrik dağıtım şirketleri ve ilgili idareler yetki sınırlarını daha kesin ve gerçekçi biçimde kontrol edebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, kurulu gücü 1000 kilovata kadar olan elektrik iç tesis işlerinin yapım işlerini teknisyenler üstlenebilirken, 2000 kilovata kadar teknikerler ve yüksek teknikerler, 2 bin 500 kilovata kadar teknik öğretmenler görev alabilecek.

Proje hizmetlerinde ise teknisyenler kurulu gücü 30 kilovata kadar, teknikerler ve yüksek teknikerler 50 kilovata kadar, teknik öğretmenler ise 80 kilovata kadar yetkili olacak.

Yönetmelikle ayrıca fen adamlarının mezuniyet durumlarına göre sınıflandırılması esasları da 1992 yılında yayımlanan 3795 sayılı "Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun"a uygun olarak güncellendi.

Yapılan değişiklik, elektrikle ilgili fen adamlarının yetkilerini daha belirgin hale getirirken, çalışma koşullarında da iyileşme sağlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Shell, Türkiye'de en çok kahve satan ilk 4 marka arasında yer aldı
Shell, Türkiye'de en çok kahve satan ilk 4 marka arasında yer aldı
İstanbul'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
İstanbul'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü!
İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü!
Kartlı ödeme yöntemi giderek artıyor! Aralık ayında 2,51 trilyon lira oldu
Kartlı ödeme yöntemi giderek artıyor! Aralık ayında 2,51 trilyon lira oldu
Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesini yönetecem hakem açıklandı
Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesini yönetecem hakem açıklandı
Donald Trump'a sır verilmez! Macron ve NATO liderini rezil etti Grönland'a bayrak dikti
Donald Trump'a sır verilmez! Macron ve NATO liderini rezil etti Grönland'a bayrak dikti
Yeni dönem başladı Bakan Mehmet Şimşek uyardı: Anında tespit edip işlem yapıyoruz
Yeni dönem başladı Bakan Mehmet Şimşek uyardı: Anında tespit edip işlem yapıyoruz
Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili toplantıda konuştu
Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili toplantıda konuştu
Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı!
Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı!
Bakan Uraloğlu: Kıyı emniyeti ekipleri geçen yıl 631 kişiyi kurtardı
Bakan Uraloğlu: Kıyı emniyeti ekipleri geçen yıl 631 kişiyi kurtardı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezini yıkmaya başladı
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezini yıkmaya başladı