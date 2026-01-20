İstanbul Boğazı’nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov izi!

İstanbul Boğazı’nda bu sabah saatlerinde bir erkek cesedine rastlandı. Cesedin, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı. Svechnikov Ağustos'ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi.

DENİZE ATLADI BİR DAHA KARAYA ÇIKMADI!

Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

O CESET RUS YÜZÜCÜYE Mİ AİT?

Rus yüzücü günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Rus yüzücünün ailesine haber verildi. Aile istanbul'a geldiğinde kan örneği alınıp cesetle karşılaştırma yapılacak. Ondan sonra cesedin kesin kimliği belli olacak.

CESEDİN ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN MAYO DETAYI

Olayla ilgili Sabah detaylara ulaştı. İddiaya göre bir seyir gemisi Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında gördü. Hemen durumu sahil güvenliğe haber verdi. Olay yerine giden ekipler cesedi kıyıya çıkardığında eşkalin kaybolan Rus yüzücüye bire bir aynı olduğunu belirledi. Üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset, dalgıç kıyafetleriyle bulunan ceset savcı tarafından incelenecek.