BIST 12.845
DOLAR 43,29
EURO 50,80
ALTIN 6.581,44
HABER /  GÜNCEL

Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak

Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerinin çok sayıda tatbikata katılacağını bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerinin, 1 Temmuz 2025 tarihinden 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türk Deniz Kuvvetleri tarafından üstlenildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu görevler kapsamında, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, CATF ve CLF Karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi'nde, STEADFAST DART-2026 Tatbikatı'na, NORTHERN QUADRIGA-2026 Tatbikatı'na, DYNAMIC MARINER/COLD RESPONSE/JOINT WARRIOR-2026 Tatbikatı'na, NEPTUNE STRIKE 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti'ne iştirak edecek ve aynı zamanda NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı, Brilliant Shield Harekatı ve Noble Shield Harekatı'na destek sağlayacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze Barış Kurulu'na davet edilen Ermenistan kararını verdi
Gazze Barış Kurulu'na davet edilen Ermenistan kararını verdi
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye emekli aylığı çağrısı
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye emekli aylığı çağrısı
Tunus'taki sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
Tunus'taki sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
5,1 büyüklüğünde deprem oldu
5,1 büyüklüğünde deprem oldu
Lavrov: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz
Lavrov: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 23 yılda 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 23 yılda 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık
Samsun'da dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Samsun'da dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Orzax “Deney’imli Çocuklar” projesiyle 15 bin çocuğu bilimle tanıştırdı
Orzax “Deney’imli Çocuklar” projesiyle 15 bin çocuğu bilimle tanıştırdı
AB: ABD'nin ilave gümrük vergisi kararı bir hatadır
AB: ABD'nin ilave gümrük vergisi kararı bir hatadır
Beşiktaş'ta tüyler ürperten olay! Denizde erkek cesedi bulundu
Beşiktaş'ta tüyler ürperten olay! Denizde erkek cesedi bulundu
Tren kazası yaşanmıştı! İspanya'da kurtarma çalışmaları sürüyor...
Tren kazası yaşanmıştı! İspanya'da kurtarma çalışmaları sürüyor...
Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin eşinin sözleri yürek burktu
Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin eşinin sözleri yürek burktu