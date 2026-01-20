BIST 12.809
DOLAR 43,29
EURO 50,81
ALTIN 6.580,98
HABER /  SPOR

Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, çalışmaya ve kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, ilk 7 haftadaki şanssızlıkları yaşamamayı umduklarını söyledi.

İnan, Samsunspor'un geniş kadroya sahip, güçlü bir takım olduğunu dile getirerek, "Son dönemde sonuç olarak belki biraz düşüşte olabilirler ama kendi evlerinde güçlü bir takım. Bizim de eksiklerimiz var ama nihayetinde 11 kişi çıkıyoruz sahaya. Amacımız oradan maçı kazanarak dönmek." diye konuştu.

Transfer çalışmaları ve sakatlıklarla ilgili soru üzerine İnan, şunları kaydetti:

"Jo'nun kasık problemi var ve tedavi uygulanıyor. Jovavic'in sakatlığı var, Samsun maçında büyük ihtimalle olmayacak. Smolcic zaten yok. İnşallah bunlardan başka eksiğimiz olmaz. Transferle ilgili yöneticilerimiz ve başkanımız aslında açık yüreklilikle dile getiriyorlar, bu sene transfer yapmak bizim için zor gözüküyor. Hem cezamız hem yasağımız var, limitlere de takılıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz aslında ama başkanımız başta olmak üzere herkes bu işi çözmek adına gerçekten çok uğraşıyor. İnşallah çözülür ama zaman daralıyor, hep beraber bakacağız."

"Bütün hazırlıklarımızı o maçı kazanmak için yapacağız"

Yeşil-siyahlı ekibin sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ise takıma ilk katıldığında her şeyin iyi olduğunu ama yaşadığı sakatlığın ardından sıkıntılı süreç geçirdiğini anlattı.

Şu anda iyi olduğunu vurgulayan Rivas, hedefinin her zaman takıma yardımcı olmak ve takımla puanlar kazanmak olduğunu dile getirdi.

Rivas, Trabzonspor karşısında hak etmedikleri mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Çünkü iyi bir oyun sergiledik. Hafta sonu zor bir maç ama biz hafta boyunca bütün hazırlıklarımızı o maçı kazanmak için yapacağız." dedi.

Açıklamaların ardından teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Jovanovic, Smolcic ve Nonge yer almadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'dan AB'ye çağrı
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'dan AB'ye çağrı
Gaziantep FK duyurdu! İki isimle yollar ayrıldı
Gaziantep FK duyurdu! İki isimle yollar ayrıldı
Dev telefon markası piyasadan çekildiğini duyurdu! Artık telefon üretmeyecek
Dev telefon markası piyasadan çekildiğini duyurdu! Artık telefon üretmeyecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikle ilgili fen adamlarının yetkileri binanın elektrik kurulu gücüne göre belirlenecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikle ilgili fen adamlarının yetkileri binanın elektrik kurulu gücüne göre belirlenecek
Shell, Türkiye'de en çok kahve satan ilk 4 marka arasında yer aldı
Shell, Türkiye'de en çok kahve satan ilk 4 marka arasında yer aldı
İstanbul'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
İstanbul'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü!
İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü!
Kartlı ödeme yöntemi giderek artıyor! Aralık ayında 2,51 trilyon lira oldu
Kartlı ödeme yöntemi giderek artıyor! Aralık ayında 2,51 trilyon lira oldu
Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesini yönetecem hakem açıklandı
Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesini yönetecem hakem açıklandı
Donald Trump'a sır verilmez! Macron ve NATO liderini rezil etti Grönland'a bayrak dikti
Donald Trump'a sır verilmez! Macron ve NATO liderini rezil etti Grönland'a bayrak dikti
Yeni dönem başladı Bakan Mehmet Şimşek uyardı: Anında tespit edip işlem yapıyoruz
Yeni dönem başladı Bakan Mehmet Şimşek uyardı: Anında tespit edip işlem yapıyoruz
Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili toplantıda konuştu
Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili toplantıda konuştu