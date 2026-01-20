Bahçeli'den Şam yönetimine tam destek: YPG Fırat'ın doğusundan da temizlenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "YPG Fırat'ın doğusundan da temizlenmelidir." çağrısında bulunan Bahçeli, "Suriye'deki son gelişmeler Türkiye adına müspettir. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler temsil etmesi hayal ürünüdür." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde Suriye'deki gelişmeler vardı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonları destekleyen Bahçeli, "SDG YPG Fırat'ın doğusunda da temizlenmelidir. Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir." dedi.

"Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir"

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başlar:

SDG ve YGP yuvalandığı sahalardan sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından çıkarılmıştır. 10 Mart'a direnç gösteren, masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG süpürme harekatı ile bulunduğu alanlardan def edilmiştir. SDG'nin, 27 Şubat çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. Suriye'deki SDG provokasyonunu barış sürecini baltalama girişimi olarak gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. Suriye'de Arap aşiretlerinin Kürtlerin Türklerin bir ve beraber yaşama dışında arzuları yoktur. Suriye'deki son gelişmeler Türkiye adına müspettir. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler temsil etmesi hayal ürünüdür. SDG YPG Fırat'ın doğusundan da temizlenmelidir. Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği, Türk milletiyle bir ve aynıdır.

MHP olarak yeni Suriye'de kapsayıcı, kucaklayıcı, uzlaşmacı tüm etnik ve dini unsurları Suriye geleceğinde buluşturan demokratik, temsil adaletine, seçimlere dayalı bir anlayış ile anayasa yapılmasını önermiştik.

Şara'nın yayınladığı kararname düşüncelerimize uygun içeriktedir. İsabetli, anlamlı, doğru zamanda atılmış bir adımdır. Suriye'de hiçbir kesim dışarıda bırakılmamalı, yok sayılmamalıdır.

Devlet duygu ile değil akıl ile yönetilir. Devlet kin ile değil akıl ile hareket eder. 42 yıldır süren terör en büyük sorundur ve bu sorun köklü olarak çözülecektir. Her türlü karalama kampanyasına aracı olanlar kaybedecek, millet nezdinde mahcup olacaktır.

"Emeklilerimiz üzerinde fitne peşine düşmüştür"

En düşük emekli maaşının insanca yaşayabilecekleri seviyeye getirilmesini söylemiştim. Sözlerimizin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız. Biz ne söylediysek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz. CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk siyasetine aklımız ermez. MHP Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir. İttifak ortağı olarak da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkenin kalkınmasındaki aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir. Biz boş işlerle uğraşmıyoruz. Teneke gürültüsüne kulak asmıyoruz. Ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz. Özel'in emekliler ile ilgili değerlendirmelerimizi dile dolaması kendisini boşa düşürdü. Emeklilerimiz üzerinde fitne peşine düşmüştür. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza kanmayız. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir. CHP boş keseden sallarken MHP vatandaşın geçim meselesini çözüme kavuşturmak amacı ile ekonomik ve sosyal politikalar üretmektedir.