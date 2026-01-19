BIST 12.748
DOLAR 43,27
EURO 50,38
ALTIN 6.492,12
HABER /  POLİTİKA

BBP, Suriye'ye heyet gönderecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP, Suriye'ye heyet gönderecek

Büyük Birlik Partisi (BBP), Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek, bölgedeki siyasi, insani ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Suriye'ye heyet gönderecek.

Abone ol

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu ile Emin Serin'den oluşan heyetin ziyareti kapsamında, Suriye'de yaşayan Türkmenlerin mevcut durumunun gözlemlenmesi ve Türkmen toplumuna ilişkin görüşmeler de planlanıyor.

Program çerçevesinde, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile görüşme gerçekleştirilmesi, basın mensuplarıyla değerlendirme toplantıları yapılması ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yetkililerle temaslarda bulunulması öngörülüyor.

Ziyaretin ardından sahada gerçekleştirilen gözlemlere ilişkin tespitlerin yer alacağı kapsamlı bir değerlendirme raporunun hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere, Suriye'de açıklanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı
İngiltere, Suriye'de açıklanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Gazze'deki Filistin hükümeti: Görevlerimizi Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devretmeye hazırız
Gazze'deki Filistin hükümeti: Görevlerimizi Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devretmeye hazırız
Sürücüler dikkat! Kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Sürücüler dikkat! Kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı
İstanbullular dikkat! Üsküdar-Samandıra metrosu hafta sonu çalışmayacak
İstanbullular dikkat! Üsküdar-Samandıra metrosu hafta sonu çalışmayacak
Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta yüzde 0,2 arttı
Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta yüzde 0,2 arttı
Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye şok para cezası
Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye şok para cezası
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi
Hasan Şaş Torreira'nın menajerine sert çıktı: Kimsin ulan sen!
Hasan Şaş Torreira'nın menajerine sert çıktı: Kimsin ulan sen!
Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı! İstanbul Valiliğinden yeni açıklama
Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı! İstanbul Valiliğinden yeni açıklama
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek