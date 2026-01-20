MHP lideri Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşına yönelik açıklamalarının arkasında olduğunu belirtti. Bahçeli "CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk siyasetine aklımız ermez. MHP Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir.Biz boş işlerle uğraşmıyoruz. Teneke gürültüsüne kulak asmıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu. İmkanlar arttıkça emeklilerin durumunun iyileşeceğini söyleyen Bahçeli şunları kaydetti:

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

En düşük emekli maaşının insanca yaşayabilecekleri seviyeye getirilmesini söylemiştim. Sözlerimizin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız. Biz ne söylediysek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz.

"MHP CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞIDIR ANCAK İKTİDAR ORTAĞI DEĞİLDİR"

CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk siyasetine aklımız ermez. MHP Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir. İttifak Ortağı olarak da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkenin kalkınmasındaki aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir. Biz boş işlerle uğraşmıyoruz. Teneke gürültüsüne kulak asmıyoruz.

"EMEKLİLER ÜZERİNDEN FİTNE PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜR"

Ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz. Özel'in emekliler ile ilgili değerlendirmelerimizi dile dolaması kendisini boşa düşürdü.

Emeklilerimiz üzerinde fitne peşine düşmüştür. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza kanmayız. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir.

CHP boş keseden sallarken MHP vatandaşın geçim meselesini çözüme kavuşturmak amacı ile ekonomik ve sosyal politikalar üretmektedir.