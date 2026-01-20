BIST 12.764
YPG sıkışınca Murat Karayılan ortaya çıktı! ABD'yi suçladı 'bizi kapı dışarı edemezsiniz'

SURİYE ordusunun baskısı ile Fırat'ın doğusuna sürülen YPG/SDG can çekişirken, Kandil ayağı ortaya çıktı. PKK'lı terörist Murat Karayılan , Suriye'deki koruyucularına sitem etti ve ' Şimdi ne oldu da müttefikinizi böyle bir saldırıyla yüz yüze bırakıyorsunuz?' dedi. Murat Karayılan 'Bizi kapı dışarı edemezsiniz' diyerek karşı saldırı çağrısı yaptı.

SURİYE'de işler PKK uzantısı YPG'nin aleyhine dönerken Kandil'den tehdit dolu açıklamalar geldi. Murat Karayılan, Rojava’da (Suriye’nin kuzeyi) yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, seferberlik ilan edip karşı saldırı çağrısı yaptı. YPG/SDG'nin hamisi ABD'li Uluslararası Koalisyonu sessiz kalmakla eleştiren Murat Karayılan, şunları söyledi:

-“DSG Komutanı (YPG), bu konuda koalisyondan yardım istediklerini ancak iki gündür koalisyonun buna cevap vermediğini söyledi. Bu devletler demek ki sadece çıkarlarına bakıyor. IŞİD’in başkenti Rakka’yı yerle bir eden bu halka ‘müttefikiz’ dediniz.

-Şimdi ne oldu da müttefikinizi böyle bir saldırıyla yüz yüze bırakıyorsunuz? Bu yaklaşım insanlık vicdanında kapanmaz bir yara açacaktır.”

"Bu saldırı Önder Apo’nun başlattığı süreci boşa çıkarma girişimidir.” iddiasında bulunan Murat Karayılan Türkiye'yi de YPG'ye yönelik operasyonda aktif rol oynamakla eleştirdi. Murat Karayılan, "Türkiye’de 'kardeşlik ve iç barış' deyip Rojava’da Kürt halkının kazanımlarını hedefe koymak inandırıcı değildir. Askerlerini bile çete gruplarının adı altında bu saldırılarda kullanmaktadır” dedi.

Bizi kimse kapı dışarı edemez

Açıklamasında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Uluslararası Koalisyon ülkelerine sert eleştiriler yönelten Karayılan, şunları söyledi:

-"Bizi kapı dışarı edemezseniz, biz topraklarımızda binlerce yıldır yaşıyoruz, kendi çıkarlarınız için bunu yok sayamazsınız.


PKK'nın dahil olacağını aleni söyledi
YPG'ye desteklerini aleni olarak ilan eden Murat Karayılan "sizlere borçluyuz. Bedeli ne olursa olsun sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bu süreçte tüm Kürt halkı olarak biz de Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız.” dedi. 

