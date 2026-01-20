BIST 12.764
Hamidiye Su zam yaptı! Yeni tarife belli oldu, damacana su fiyatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yaptı. 19 litrelik damacana su fiyatı 150 liraya yükseldi.

Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 120 liradan yüzde 25 zamla 150 liraya yükseldi.

Farklı marka iadeli

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı.

Hamidiye Su mobil uygulamasında, 1 Şubat'a kadar mevcut tarifeden su satışı yapılacağı duyuruldu.

