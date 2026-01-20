Grönland nerede şu anda kimin? ABD lideri Trump saldırırsa bir ilk olacak

BİR ÖRNEĞİ YOK NE OLACAĞI BELİRSİZ

Trump askeri seçeneğe yönelip NATO üyesi olarak bir diğer NATO üyesine saldırırsa sonuçlarını tahmin etmek olanaksız. NATO'nun kurucu belgesi olan Washington Antlaşması'nda, bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağı vurgusu yer alıyor. Sorun ise ortak savunma ilkesini düzenleyen 5. maddenin müttefikler arası bir askeri çatışma halinde nasıl hareket edileceğini düzenlememiş olması.

-Saldırının içeriden gelmesi NATO açısından hayal edilir bir durum değil ve İttifak'ın kuruluş prensiplerine tamamen aykırı. Böyle bir tablonun oluşması halinde rehberlik edecek bir emsal de yok.