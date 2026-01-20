Grönland nerede şu anda kimin? ABD lideri Trump saldırırsa bir ilk olacak
ABD'nin talep ettiği Grönland özerk yapıda bir ada... İç işlerinde bağımsız olsada Grönland Danimarka'ya bağlı. Donald Trump'ın ilk başkanlığında satın almaya kalktığı Grönland'da ABD uzay ve askeri üsleri var. Grönland adasının altında ise çok değerli madenler bulunuyor. Parayla alma teklifi reddedilen Trump, NATO üyesi Danimarka'nın adasına saldırırsa bir ilk olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoşopla bayrak dikip, ABD haritasına dahil ettiği Grönland, Danimarka'ya bağlı bir ada... Donald Trump ilk başkanlığı döneminde Grönland'ı parayla almaya kalkışmıştı. Teklifi reddedilen Trump, ikinci başkanlığında ise 'silah gücüyle' almaya niyetli... Venezuela'da olanlar sonrasında Trump'ın bu çılgınlığı yapması artık an meselesi. Ancak Grönland söz konusu olduğunda işler hayli karışabilir. Çünkü Grönland'a ilişkin sorunun iki tarafı olan ABD ve Danimarka, NATO üyesi.
ABD SALDIRIRSA BU İLK OLACAK
Grönland'ın bağlı olduğu Danimarka NATO üyesi olduğu için, ABD askeri opsiyonu tercih ederse bu İttifak tarihinde bir ilk olacak.
Amerikan yönetiminin üst düzey isimlerinin yaptığı açıklamalardan, ilk tercihin askeri müdahale olmadığı anlaşılıyor.
Kopenhag'daki hakim görüş de ABD'nin Grönland'a yönelik bir askeri saldırısının henüz yüksek olasılıklı bir senaryo olmadığı yönünde. Bununla birlikte Trump'ın öngörülemez oluşu bu ihtimali göz ardı edilemez kılıyor.
BİR ÖRNEĞİ YOK NE OLACAĞI BELİRSİZ
Trump askeri seçeneğe yönelip NATO üyesi olarak bir diğer NATO üyesine saldırırsa sonuçlarını tahmin etmek olanaksız. NATO'nun kurucu belgesi olan Washington Antlaşması'nda, bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağı vurgusu yer alıyor. Sorun ise ortak savunma ilkesini düzenleyen 5. maddenin müttefikler arası bir askeri çatışma halinde nasıl hareket edileceğini düzenlememiş olması.
-Saldırının içeriden gelmesi NATO açısından hayal edilir bir durum değil ve İttifak'ın kuruluş prensiplerine tamamen aykırı. Böyle bir tablonun oluşması halinde rehberlik edecek bir emsal de yok.
GRÖNLAND NEDEN ÖNEMLİ?
57 bin kişiye ev sahipliği yapan Grönland yeraltı kaynakları bakımından zengin bir bölge. Özellikle de uzay teknolojinde kullanılan değerli madenlere sahip. Kuzey Amerika ile Kuzey Kutbu arasında yer alması nedeniyle olası bir saldırı durumunda erken uyarı sistemleri ve bölgedeki gemileri izlemek için de ideal konumda. BBC Türkçe'nin hazırladığı verilerle işte paylaşılamayan ada Grönland;