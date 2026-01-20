Donald Trump'a sır verilmez! Macron ve NATO liderini rezil etti Grönland'a bayrak dikti

GRÖNLAND'a kafayı takan Donald Trump, vergi silahının ardından psikolojik olarak da baskıyı artırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı 'çok özel mesajları' ifşa paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Kendisini Grönland'a ABD bayrağını dikerken gösteren Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ve Fransa lideri Macron'un kendisine attığı özel mesajları da yayınladı. Danimarka ise Grönland'a asker sevk etti. Peki Grönland nerede ve neden bu kadar kıymetli dersiniz...

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili son açıklamasında "orayı almalıyız, Danimarka orayı koruyamıyor" demişti. Grönland konusunda bastırmaya devam eden Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden şaşkına çeviren işler yaptı.

Grönland'ı ABD haritasına ekledi

Trump'ın ilk paylaşımı Grönland adasının ABD haritasına dahil edildiği görsel oldu. AB liderleri ile çekilen eski fotoğrafını yeniden dizayn ettiren Trump, haritada Grönland'ı topraklarına katılmış gösterdi.

ABD bayrağı dikti

Trump'ın bir diğer paylaşımında da Grönland'a bayrak dikme mizanseni var. Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Grönland'e ABD bayrağı diktikleri bir görsel yer aldı.

Macron'un özel mesajını ifşa etti

Donald Trump, ABD başkanı olarak teamüllere uymayacağını da Macron ifşası ile bir kez daha ortaya koydu. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği özel mesajı yayınladı. Macron şunları yazmış:



-Suriye konusunda tamamen hemfikiriz.

-İran konusunda harika şeyler başarabiliriz.

-Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum”

NATO sekreterinin özel mesajını da yayınladı

Trump'ın sır ifşasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'de bulunuyor. Trump'ın yayınladığı özel mesajda Rutte Grönland için şunları yazmış:



-Sayın Başkan, sevgili Donald bugün Suriye’de başardıkların inanılmaz. Davos’taki medya görüşmelerimi oradaki, Gazze’deki ve Ukrayna’daki çalışmalarını öne çıkarmak için kullanacağım.

-Grönland konusunda bir yol bulmaya kararlıyım. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Sevgiler, Mark.



