Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı!

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı!

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. İlk bilgilere göre, kazada ölen veya ciddi şekilde yaralanan biri olmadı.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.

Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, kazada ölen veya ciddi şekilde yaralanan biri olmadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

