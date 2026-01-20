Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite'ı piyasaya sürdü

Ev güvenliği alanında faaliyet gösteren Yale, akıllı kilit ürün ailesinin yeni üyesi Linus Akıllı Kilit L2 Lite'ı piyasaya sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Linus Akıllı Kilit L2 Lite, markanın bugüne kadar geliştirdiği "en erişilebilir ve kullanıcı dostu akıllı kilit" olarak konumlanıyor.

KeySense teknolojisiyle donatılan ürün, kilitleme, kilit açma işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Linus Akıllı Kilit L2 Lite, geleneksel anahtar kullanımını ortadan kaldırarak kapı erişiminin dijital olarak yönetilebilmesini sağlıyor. KeySense teknolojisi sayesinde kullanıcılar, evdeyken kapıyı tek tuşla açabiliyor, evden çıkarken ise belirlenen gecikme süresiyle kilidin otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabiliyor.

Üründe yer alan "Otomatik Kilit Açma" özelliği, telefonun konum bilgilerini kullanarak kullanıcı eve yaklaştığında kapının kilidini otomatik olarak açıyor. Söz konusu özellik sayesinde özellikle elleri dolu halde eve gelen kullanıcılar için kolaylık sunulması amaçlanıyor.

Linus Akıllı Kilit L2 Lite, fiziksel anahtar ihtiyacını ortadan kaldırarak ev erişimini daha esnek ve güvenli hale getiriyor. "Yale Akıllı Tuş Takımı" ile entegrasyon sayesinde çocuklar için bireysel erişim kodları tanımlanabilirken, "Yale Home" mobil uygulaması üzerinden gönderilen anlık bildirimlerle de ev sahipleri giriş ve çıkışları takip edebiliyor.

Ürün matkapla delme veya profesyonel montaj gerektirmeden çoğu Avrupa tipi kapıya takılabiliyor. Yale Home uygulaması içindeki adım adım rehberlik sayesinde kullanıcılar montajı kolaylıkla yapabiliyor.

Wi-Fi bağlantı köprüsü eklentisiyle uzaktan kontrol imkanı sunan Linus Akıllı Kilit L2 Lite, sahip olduğu Matter uyumluluğuyla Alexa, Google Home, Apple Home ile Samsung SmartThings gibi akıllı ev platformlarıyla entegre çalışabiliyor.

Kapının iç kısmına monte edilen ve dışarıdan görünmeyen ürün, bu özelliğiyle hırsızlığa karşı ek koruma sağlıyor. Son teknoloji şifreleme yöntemleri ve iki faktörlü kimlik doğrulamayla da siber güvenlik desteği güçlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yale EMEIA Konut Ürünleri Segmenti Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Juan Ashida, Linus Akıllı Kilit L2 Lite'ın ev erişimini zahmetsiz hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Anahtar ihtiyacını ortadan kaldıran çözümle günlük rutinlerin daha kolay ve güvenli hale geldiğini kaydeden Ashida, "Linus L2 Lite ile Yale, evlere giriş şeklimizi değiştiriyor ve basitlik ile kolaylığın her zaman parmaklarımızın ucunda olmasını mümkün kılıyor." ifadesine yer verdi.

Linus Akıllı Kilit L2 Lite, KDV hariç 5 bin 750 lira liste fiyatıyla Amazon, Hepsiburada, Trendyol, N11 ve İdefix'te satışa sunuldu.