Bakan Uraloğlu: Kıyı emniyeti ekipleri geçen yıl 631 kişiyi kurtardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kıyı emniyeti ekiplerinin geçen yıl 199 can kurtarma operasyonunda 631 kişiyi kurtardığını bildirdi.

Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM), 2025 yılına ait operasyonel faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yerli ve milli yazılım ve teknolojilerle, çeşitli tip ve sınıfta modernize edilmiş 109 araçlı filo ve 2 bin 266 deneyimli personel kadrosuyla, 7 gün 24 saat esaslı çalışıldığını belirten Uraloğlu, başta Türk boğazları olmak üzere, "Mavi Vatan"da seyir emniyetini sağladıklarını vurguladı.

Uraloğlu, denizlerdeki seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılması adına önemli çalışmalara imza atan kıyı emniyeti ekiplerinin, 2025 yılında İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki kurtarma operasyonları hakkında bilgi vererek, "Kıyı emniyeti ekipleri, 2025'te 199 can kurtarma operasyonu ile 631 kişiyi kurtardı. Aynı dönemde, 28 gemi kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirerek, denizlerimizde seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

"Boğazlarda 48 bin 579 gemiye kılavuzluk hizmeti verildi"

Başta yoğun deniz trafiğinin olduğu noktalarda gemilerin emniyetli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak amacıyla refakat hizmeti verdiklerine de değinen Uraloğlu, "2025'te, 12 bin 753 gemiye seyir emniyetinin artırılmasına yönelik olarak olası bir arıza ve acil durumda ivedi olarak müdahale edilmesi amacıyla refakat hizmeti verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, limanlarda ve dar sularda gemilerin manevra yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla verilen liman römorkörcülük hizmeti kapsamında ise 6 bin 89 operasyon gerçekleştirdiklerini aktardı.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında gerçekleşen kılavuzluk hizmeti verilerini de paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2025'te, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61,3'ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye, kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 44 bin 471 geminin ise yüzde 53,9'u yani 23 bin 971 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 2025'te, boğazlarda 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi."