Elektrik ve su yok yiyecek kalmadı! YPG Kobani'yi tüketti ekonomist itiraf etti

SURİYE ordusu bu sabah YPG/ SDG'ye karşı büyük bir operasyon başlatırken, Kobani'nin çöküşün eşiğinde olduğu haberleri geliyor. Kuzey Irak medyasından Rudaw'a canlı bağlanan Kobanilili ekonomist çatışmaların devamı halinde "felaket kapıda' dedi. Kobani'de elektrik ve suyun kesildiğini belirten isim, 'Bu savaş Kobani'de hayatı felç etti, kimse dışarı çıkamıyor" diye konuştu.Abone ol
SURİYE ordusunun başlattığı harekat sürürken, YPG/SDG'nin merkez üssü Kobani'nin ekonomik olarak çöküşün eşiğinde olduğu ordaya çıktı. Kuzey Irak televizyonu Rudaw'a canlı bağlanan Kobaninili ekonomist Mustafa durumun bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki 2-3 gün içinde şehrin büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Elektrik ve su yok, yiyecek kalmadı
Ekonomi bültenine canlı bağlanarak bölgenin ekonomik yapısı hakkında bilgi veren Kobanili ekonomist Mustafa Xelil şunları söyledi:
-"Bu savaş Kobani'de hayatı felç etti. Şehrin dört bir yanı kuşatılmış durumda ve kimse dışarı çıkamıyor.
-Elektrik ve su kesik, çarşı ve pazarlarda yiyecek ve içecek kalmadı.
-Şehirde sadece iki küçük alışveriş merkezi (süpermarket) var. Eğer durum 2-3 gün daha böyle devam ederse, büyük bir insani felaket yaşanacak."