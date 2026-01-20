Elektrik ve su yok yiyecek kalmadı! YPG Kobani'yi tüketti ekonomist itiraf etti

-"Bu savaş Kobani'de hayatı felç etti. Şehrin dört bir yanı kuşatılmış durumda ve kimse dışarı çıkamıyor.

-Elektrik ve su kesik, çarşı ve pazarlarda yiyecek ve içecek kalmadı.

-Şehirde sadece iki küçük alışveriş merkezi (süpermarket) var. Eğer durum 2-3 gün daha böyle devam ederse, büyük bir insani felaket yaşanacak."