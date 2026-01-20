BIST 12.845
Tunus'taki sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Tunus’ta bugün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Tunus’ta ulaşım büyük ölçüde aksarken, 11 vilayette eğitime ara verildi, bazı diplomatik misyonlar ise faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, birçok bölgede metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildirdi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yetkilisi Halil el-Meşri, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Munestir vilayetine bağlı Meknin kentinde 2 kişinin yoğun yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Meşri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve özellikle vadilerden geçerken risk almamaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Tunus Ulaşım Şirketi, başkentte metro ve banliyö tren seferlerinin kuzey banliyölerinde tamamen durdurulduğunu, güney banliyölerinde ise otobüs hatlarının askıya alındığını açıkladı.

Şirket ayrıca bazı hatların güzergahlarının, su seviyeleri düşene kadar geçici olarak değiştirildiğini duyurdu.

Aynı kapsamda, olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle ülkedeki 24 vilayetten 11’inde tüm eğitim kademelerinde derslerin askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan Tunus’ta Almanya, Hollanda, Mısır ve Kanada büyükelçilikleri ile Fransa Başkonsolosluğu, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda, hava koşulları nedeniyle konsolosluk işlemlerini geçici olarak durdurduklarını duyurdu.

